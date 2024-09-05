В Рязани задержан «террорист»

На видео рязанец 2004 года рождения рассказал, что опубликовал комментарий под видео в соцсети, в котором написал, что планирует атаковать стадион «Локомотив» с помощью взрывчатки, ножа и пистолета.

В Рязани задержали «террориста», грозившего взорвать стадион «Локомотив». Видео задержания публикует Telegram-канал «Усы Куракиной».

На видео рязанец 2004 года рождения рассказал, что опубликовал комментарий под видео в соцсети, в котором написал, что планирует атаковать стадион «Локомотив» с помощью взрывчатки, ножа и пистолета.

После задержания он принес извинения.

«Я понимаю, что в такое непростое для страны время такие угрозы наказываются по всей строгости закона. Я приношу извинения перед всеми жителями Рязани и региона», — заявил задержанный.