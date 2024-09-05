В Рязани полицейские поймали «гадалку», которая обокрала пенсионерку
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани полицейские поймали «гадалку», которая обокрала пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратилась 85-летняя рязанка и сообщила, что после визита незнакомки пропали деньги.
Пострадавшая заявила, что на улице к ней подошла незнакомка и попросила воспользоваться уборной в ее квартире. Проникнув в жилище она сказала о «порче».
Для снятия нужно было совершить «обряд» с деньгами. Женщина несколько раз заворачивала в газету семь тысяч рублей, а потом ушла.
Через некоторое время пенсионерка развернула сверток и нашла в нем только обрывки бумаги.
Оперативники установили, что к краже причастна 55-летняя жительница Рыбного.
Возбуждено уголовное дело.