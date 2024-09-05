В Рязани полицейские поймали «гадалку», которая обокрала пенсионерку

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские поймали «гадалку», которая обокрала пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратилась 85-летняя рязанка и сообщила, что после визита незнакомки пропали деньги.

Пострадавшая заявила, что на улице к ней подошла незнакомка и попросила воспользоваться уборной в ее квартире. Проникнув в жилище она сказала о «порче».

Для снятия нужно было совершить «обряд» с деньгами. Женщина несколько раз заворачивала в газету семь тысяч рублей, а потом ушла.

Через некоторое время пенсионерка развернула сверток и нашла в нем только обрывки бумаги.

Оперативники установили, что к краже причастна 55-летняя жительница Рыбного.

Возбуждено уголовное дело.