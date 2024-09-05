В Рязани официально завершился пляжный сезон

4 сентября пляжи закрылись на Борковских карьерах №№ 1, 2, 3, а также на реке Старице в Солотче в районе Лысой горы, Ореховом озере.

В Рязани официально завершился пляжный сезон. Об этом сообщает мэрия.

4 сентября пляжи закрылись на Борковских карьерах №№ 1, 2, 3, а также на реке Старице в Солотче в районе Лысой горы, Ореховом озере.

Отмечается, что холодные ночи не позволяют прогреться воде до нужной температуры, при которой безопасно купаться.

Жителей Рязани попросили быть бдительными и не нарушать установленного запрета.