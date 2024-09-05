В России спрогнозировали рост цен на жилье в пределах инфляции

Эксперт отметил, что жилье с вводом в 2024—2025 годах распродано в среднем на 70-75%, а 2024-го почти на 100%.

В России спрогнозировали рост цен на жилье в пределах инфляции. Об этом в четверг, 5 сентября, написали Известия со ссылкой на заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиту Стасишина.

«Если говорить в целом, цена метра сегодня стабилизировалась. Но она будет расти в соответствии с инфляцией. Это подтверждено расчетами Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Но пока нет предпосылок для того, чтобы цена как-то галопирующе росла, как это было до 2021 года», — заявил замминистра.

По его словам, это не произойдет, потому что застройщики сейчас продают квартиры, которые будут введены в строй в 2026—2027 годах.

«Жилье с вводом в 2024—2025 годах уже распродано в среднем на 70-75%, а 2024-го уже почти на 100%. Поэтому сегодня на рынке сложился баланс спроса и предложения», — подчеркнул он.