В России снова подорожали новые автомобили

Средняя цена поднялась на 2% по сравнению с июлем и достигла 3,65 млн рублей.

В России снова подорожали новые автомобили. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили «Известия» со ссылкой на данные «Авто.ру Оценка».

Средняя цена по итогам августа выросла на 2% по сравнению с июлем и достигла 3,65 млн рублей. Самый внушительный рост цен зафиксировали в Новгородской области. За последний месяц лета новые авто в регионе подорожали на 33% к июлю, до 2,32 млн рублей.

В Москве цены выросли незначительно, всего на 1%. При этом средняя стоимость новой машины в столице остается самой высокой по стране — 4,61 млн рублей.

В то же время средняя цена автомобиля с пробегом составляет порядка 2,08 млн рублей.