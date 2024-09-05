В России семьям участников СВО могут дать приоритет на выплату для покупки жилья

Соответствующий проект разработал Минстрой РФ.

Молодые семьи, в которых есть участники специальной военной операции (СВО), получат приоритетное право на социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила Газета.Ru. со ссылкой на проект Минстроя РФ.

«Проект постановления предусматривает внесение изменений в правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования», — отмечается в документе.

В пояснительной записке указано, что семьи участников СВО смогут пользоваться льготой вместе с молодыми ‎семьями, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также многодетными.