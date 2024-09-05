В России резко возросло количество людей, подписавших контракты с Минобороны
По словам Владимира Путина, атака ВСУ на Курскую область только консолидировала общество в России.
В России резко возросло количество людей, подписавших контракты с Минобороны. Об этом в ходе пленарного заседания ВЭФ сообщил президент России Владимир Путин, пишет РЕН.ТВ.
По его словам, атака ВСУ на Курскую область только консолидировала общество в России. Раскачать внутриполитическую ситуацию не получилось.
Напомним, ранее глава государства назвал приоритетную цель спецоперации.