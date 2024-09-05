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В России резко возросло количество людей, подписавших контракты с Минобороны
По словам Владимира Путина, атака ВСУ на Курскую область только консолидировала общество в России.

В России резко возросло количество людей, подписавших контракты с Минобороны. Об этом в ходе пленарного заседания ВЭФ сообщил президент России Владимир Путин, пишет РЕН.ТВ.

По его словам, атака ВСУ на Курскую область только консолидировала общество в России. Раскачать внутриполитическую ситуацию не получилось.

Напомним, ранее глава государства назвал приоритетную цель спецоперации.