В России резко возросло количество людей, подписавших контракты с Минобороны

По словам Владимира Путина, атака ВСУ на Курскую область только консолидировала общество в России.

В России резко возросло количество людей, подписавших контракты с Минобороны. Об этом в ходе пленарного заседания ВЭФ сообщил президент России Владимир Путин, пишет РЕН.ТВ.

По его словам, атака ВСУ на Курскую область только консолидировала общество в России. Раскачать внутриполитическую ситуацию не получилось.

Напомним, ранее глава государства назвал приоритетную цель спецоперации.