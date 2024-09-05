В России призвали отказаться от домашних заданий в первые дни сентября
Это поможет снизить у учащихся уровень стресса.
В России призвали отказаться от домашних заданий в первые дни сентября. Об этом пишет RT.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
По его словам, это поможет снизить у учащихся уровень стресса.
Как заявил Ветров, проблемой является отсутствие «мостика» между летними каникулами и учебой.