В РГАТУ рассказали о первом учебном дне первокурсников

В понедельник, 2 сентября, Рязанский государственный агротехнологический университет принял в свою большую семью первокурсников.

В первый учебный день в вузе царила оживленная, праздничная атмосфера. Первокурсники познакомились с руководством, преподавателями и кураторами факультетов, им вручили студенческие билеты, рассказали про объединения, которые функционируют в вузе.

Затем студенты, родители, преподаватели и сотрудники собрались в дворце культуры на торжественную часть, чтобы поздравить друг друга с Днем знаний.

Будущих работников АПК приветствовал ректор Александр Шемякин.

«Сегодня важное событие для всех вас. Уверен, что в нашем университете вы приобретёте перспективную профессию и раскроете весь свой потенциал на благо нашей большой и сильной страны», — подчеркнул он.

К поздравлениям присоединились партнеры университета — представители органов власти и бизнеса.

В этот день ректор вручил символический ключ к знаниям студенту первого курса инженерного факультета Николаю Ремизову, пообещавшего от имени всех первокурсников хранить и приумножать традиции университета.

По традиции прошло возложение цветов к памятнику ученого-почвоведа Павла Костычева.

Завершился день праздничным концертом.