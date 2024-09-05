В Милославском районе экс-начальница почты украла деньги из кассы отделения

На злоумышленницу возбудили уголовное дело.

В Милославском районе экс-начальница почты украла деньги из кассы отделения. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в период 2023—2024 гг. подсудимая незаконно изъяла из кассы территориального отделения почтовой связи и присвоила более 90 тысяч рублей, а также продукты, предметы личной гигиены и канцелярские товары.

На злоумышленницу возбудили уголовное дело. Женщину признали виновной по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения) и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года и возложением дополнительных обязанностей.