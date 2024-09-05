В Госдуму внесли проект об установлении статуса ветерана боевых действий

При принятии закона, его получат сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют обязанности в зоне СВО.

Кабмин внес в Госдуму проект об установлении статуса ветерана боевых действий. Об этом пишет URA.RU.

При принятии закона, его получат сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют обязанности в зоне СВО.

Кроме того, кабмин предложил к ветеранам боевых действий отнести сотрудников прокуратуры и СК, работавших в Сирийской Арабской Республике с 30 сентября 2015 года.