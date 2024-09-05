В Белгородской области после атаки ВСУ пострадал один человек

В четверг, 5 сентября, при обстреле села Новая Таволжанка осколочные ранения и минно-взрывную травму получил мужчина.

В Белгородской области после атаки ВСУ пострадал один человек. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В четверг, 5 сентября, при обстреле села Новая Таволжанка осколочные ранения и минно-взрывную травму получил мужчина.

Выбиты окна в 15 частных домах, посечены крыши, фасады и заборы. Один дом наполовину разрушен от прямого попадания снаряда.

В районе поселка Ракитное из-за прилета боеприпаса повреждения получила машина.