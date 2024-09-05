Рязанская мэрия высказалась о судьбе маршрута автобуса № 20

По словам горадминситрации, транспорт не вернется на прежний путь следования.

Рязанская мэрия высказалась о судьбе маршрута автобуса № 20. Информация размещена в комментариях под прямым эфиром губернатора Павла Малкова ВКонтакте.

«Маршрут № 20 изменили, возвращать старый маршрут не планируем. Такое предложение было предусмотрено в транспортной модели, также увеличили количество машин по этому маршруту. По улице Высоковольтной проходит маршрут № 58. В доступности остановки общественного транспорта „УРТ“, „Музыкальное училище“, „Ул.Строителей“», — сообщается в ответе горадминистрации.

Ранее автобус № 20 ходил по улице Весенней и Высоковольтной. После изменений он следует до поселка Мехзавода и обратно, без заезда на эти улицы.

Напомним, ранее жители поселка Соколовка попросили вернуть автобус № 12.