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Рязанцев предупредили о фальсифицированном луке «Чиполлино»
«Продукция ООО „Чиполлино“ производится неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, в связи с чем может быть опасной», — отметили в сообщении.

Рязанцев предупредили о фальсифицированном луке «Чиполлино». Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, сейчас в обороте находится репчатый лук от фирмы «Чиполлино» (Удмуртская Республика, Завьяловский район, деревня Мещеряки, улица Прудовая, дом 7-а). Отмечается, что предприятия по данному адресу нет.

«Продукция ООО „Чиполлино“ производится неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, в связи с чем может быть опасной», — отметили в сообщении.