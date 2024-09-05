Росстат: в России впервые за полтора года зафиксировали недельное снижение цен

В годовом исчислении темп роста цен замедлился до 8,87%, по сравнению с 9,01% на предыдущей неделе.

В России впервые за полтора года зафиксировали недельное снижение цен, оно составило 0,02%. Такие данные привел Росстат.

В годовом исчислении темп роста цен замедлился до 8,87%, по сравнению с 9,01% на предыдущей неделе. Это первое снижение с февраля 2023 года. С начала 2024 года инфляция составила 5,17%.

Министерство экономического развития сообщило, что в категории продовольственных товаров цены снизились на 0,01%. Особенно заметно уменьшение цен на плодоовощную продукцию, где наблюдается дефляция в размере 1,66%. В частности, морковь подешевела на 4,6%, белокочанная капуста — на 4,3%, а картофель — на 3,5%.

Снижение цен также затронуло регулируемые и туристические услуги, стоимость которых упала на 0,69%. В связи с окончанием сезона отпусков стоимость авиабилетов на внутренние рейсы снизилась на 8,85%. Услуги санаториев стали дешевле на 2,96%, а рост цен на гостиничные номера приостановился.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,08%.