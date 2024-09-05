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Россияне стали активнее покупать антистресс-игрушки
Число покупок выросло год к году на 21%.

Россияне стали активнее покупать антистресс-игрушки. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании «Платформа ОФД».

По их данным, медианная стоимость такого вида товара составила 272 рубля, что на 11% ниже соответствующей цены 2023 года.

«Число покупок выросло год к году на 21%", — сообщили аналитики.

Активнее всего граждане интересовались сквишами — игрушками, которые можно мять руками. В этом году количество покупок выросло на 103% по сравнению с 2023 годом, а их медианная цена упала на 5% до 207 рублей.

Также спрос вырос на поп-иты — кнопочные игрушки с полусферами для нажатия. Их покупки за год выросли на 35%, а медианная цена увеличилась на 14% до 337 рублей.

Покупки симпл-димплов — еще одних кнопочных антистресс-игрушек упали на треть, медианная цена на них снизилась на 13% до 167 рублей.