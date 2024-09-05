РЭСК подарила «Чемодан добра» воспитанникам Рыбновской школы-интерната

В преддверии нового учебного года работники ПАО «РЭСК» совместно с московскими коллегами ПАО «РусГидро» в рамках акции «Чемодан добра» собрали школьные принадлежностями для учащихся Рыбновской школы-интерната.

Благотворительность является одним из приоритетных направлений деятельности РусГидро, а волонтерская акция «Чемодан добра», которая направлена на оказание помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, стала доброй традицией для Рязанской энергосбытовой компании.

В качестве подарков ко Дню знаний энергетики передали наборы карандашей и фломастеров, краски, пластилин, ручки, тетради и другие принадлежности, необходимые для учебы. Долгожданным подарком стало лазерное многофункциональное устройство, необходимое для оптимизации учебного процесса.

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждого ребенка с учетом индивидуальных, возрастных, физиологических, психологических и других особенностей.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании.

Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведется системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.