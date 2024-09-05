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Полицейские спасли рязанку от перевода 1 700 000 рублей мошенникам
Женщина взяла кредит и планировала направить средства на «резервный» счет.

Полицейские спасли рязанку от мошенников. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

К правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что ее соседка находится в отделении банка на Первомайском проспекте и пытается оформить кредит на сумму 1 700 000 рублей. Эти деньги ей нужны, чтобы совершить онлайн-перевод на якобы «резервный» счет. Перед посещением банка жертве поочередно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов. Оказавшись под впечатлением от слов телефонных мошенников, она не воспринимала разумные доводы не брать кредит.

На указанный адрес выехал ближайший автопатруль. Прибыв на место, стражи правопорядка нашли женщину и смогли убедить ее не совершать денежный перевод.

Ррязанка осознала серьезность ситуации и поблагодарила полицейских за то, что они уберегли ее от опрометчивого поступка.