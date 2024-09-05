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Песков: Россия готова к переговорам, но СВО продолжится до выполнения целей
По его словам, РФ всегда выступала за мирное достижение целей на Украине, спецоперация является вынужденной мерой, вызванной отказом Запада от диалога.

Россия готова к переговорам, но СВО продолжится до выполнения целей. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет LIFE/

По его словам, РФ всегда выступала за мирное достижение целей на Украине, спецоперация является вынужденной мерой, потому что Запад отказывался от диалога.

Как отметил Песков, Путин всегда говорил, что готов к мирному урегулированию конфликта.