Песков: Россия готова к переговорам, но СВО продолжится до выполнения целей

По его словам, РФ всегда выступала за мирное достижение целей на Украине, спецоперация является вынужденной мерой, вызванной отказом Запада от диалога.

Россия готова к переговорам, но СВО продолжится до выполнения целей. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет LIFE/

По его словам, РФ всегда выступала за мирное достижение целей на Украине, спецоперация является вынужденной мерой, потому что Запад отказывался от диалога.

Как отметил Песков, Путин всегда говорил, что готов к мирному урегулированию конфликта.