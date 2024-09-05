Новым главным режиссером Рязанского театра драмы стал Евгений Кочетков

Вместе с директором Семеном Гречко они рассказали о планах на 237 сезон.

Новым главным режиссером Рязанского театра драмы стал Евгений Кочетков. В среду, 4 сентября, он провел пресс-конференцию вместе с директором культурного учреждения Семеном Гречко.

Кочетков рассказал, что на его счету несколько десятков театральных работ, как в московских, так и в региональных театрах. С 2022 по 2024 год он занимал пост художественного руководителя Воронежского театра юного зрителя. Его постановка «Преступление и наказание» вошла в лонг-лист Российской национальной премии «Золотая Маска» за сезон 2022-2023 годов.

Он сообщил о планах на 237 театральный сезон. Премьеру его первого спектакля на сцене театра драмы режиссер запланировал на 31 января. Это будет постановка по рассказам Аркадия Аверченко «Круги по воде».

«Понимаю, что театр с историей. С 1 октября начинаю работать. 27 сентября будет первая премьера „Матросская тишина“ и после этого запустим три спектакля: „Новогоднее приключение настоящего друга“ и пьесу „Джек“ Григория Ольшанского», — рассказал режиссер.

По его словам, во второй половине сезона планируют традиционный спектакль, к которому привык рязанский зритель. К середине апреля анонсировал премьеру постановки по письмам и стихам подростков из ДНР и ЛНР. Также Кочетков отметил, что на День победы скорее всего поставят «Мысль» Леонида Андреева.

Кроме того, Рязанский драмтеатр ждет с обменными гастролями белгородских актеров, в декабре приедет Минский музыкальный театр, а с 17 по 24 ноября состоится фестиваль «Свидание на Театральной».

Рязанцев пригласили на спектакли Магнитогорского драматического театра. Постановку «Пиковой Дамы» Пушкина представят в формате спектакля-квеста. Обещают страшную, мистическую и зрелищную атмосферу.

Кроме этого, рязанский зритель увидит комедии «Старший сын» и «Ножницы» — еще в конце прошлого века последняя была занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая «долгоиграющая».

Как сообщил директор Семен Гречко, рязанские актеры выступят на магнитогорской сцене с двумя комедиями — «Час Тишины» и «Клинический случай», а также со спектаклями «Вишневый сад», «Доходное Место», «Фауст», детской постановкой «День рождения Кота Леопольда».

Спектакли пройдут с 11 по 15 сентября.

«Большие гастроли» организовали ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

Перед пресс-конференцией журналистам и блогерам показали закулисье театра. Они увидели костюмерные, гримерки, постояли на большой сцене и поклонились воображаемым зрителям, на счастье разбили тарелку со своими именами — по старой театральной традиции.

Также посетили музей, где узнали об истории театра драмы. Например, в 1787 году он назывался «Оперный дом» и находился в районе остановки «Дом Художника». Здание было деревянным, поэтому оно не сохранилось.