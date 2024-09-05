На выезде из Рязани легковушка «залетела» под фуру
Водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы.
На выезде из Рязани легковушка «залетела» под фуру. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Отмечается, что авария случилась в среду, 4 сентября, на 198-ом километре федеральной автодороге М5 «Урал» в Рязани.
25-летний рязанец на «ВАЗ-21124» столкнулся с «Мерседесом», а после — с фурой.
В результате происшествия водитель и пассажир отечественного авто получили травмы. Их госпитализировали.
Проводится проверка.