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На выезде из Рязани легковушка «залетела» под фуру
Водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы.

На выезде из Рязани легковушка «залетела» под фуру. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что авария случилась в среду, 4 сентября, на 198-ом километре федеральной автодороге М5 «Урал» в Рязани.

25-летний рязанец на «ВАЗ-21124» столкнулся с «Мерседесом», а после — с фурой.

В результате происшествия водитель и пассажир отечественного авто получили травмы. Их госпитализировали.

Проводится проверка.