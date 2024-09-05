Минпромторг оспорил решение рязанского Арбитражного суда на иск в 50 миллионов

Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 25 сентября.

Минпромторг России подал кассационную жалобу на решения Арбитражного суда Рязанской области в первой и апелляционной инстанциях по иску к АО «Русская кожа». Соответствующая информация размещена в картотеке дела.

Согласно документации, между Минпромторгом России и АО «Русская Кожа» заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии российским организациям на компенсацию на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям гражданской промышленности. Министерство подало иск из-за того, что предприятие не следовало плану-графику, утвержденному соглашением о предоставлении средств.

Так, Минпромторг России потребовал взыскать с предприятия около 50 миллионов субсидий и пеней за период с декабря 2017 года по август 2023 года.

Суд установил, что АО «Русская кожа» условия предоставлений субсидий не нарушил и решил оставить иски без удовлетворения.

Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 25 сентября.