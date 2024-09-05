Мэрия восстановила брусчатку на площади Ленина, но через месяц она снова пришла в негодность
На фото можно увидеть два углубления в брусчатке около памятника Ленину — вокруг них разбросана плитка.
Мэрия отремонтировала брусчатку на площади Ленина, на состояние которой жаловались рязанцы, но через месяц она снова пришла в негодность. В четверг, 5 сентября, это заметил корреспондент РЗН. Инфо.
На фото можно увидеть два углубления в брусчатке около памятника Ленину — вокруг них разбросана плитка. Кроме того, песок, который обильно выложили городские службы на швы, остался, а камней нет.
Фото с ремонтом горадминистрация опубликовала 13 августа. В мэрии сообщили, что о разрушении выложенной брусчатки рязанцы сообщили в 2018 году.
«Данное обращение оперативно отработали городские службы — часть мощения была восстановлена. По мере необходимости специалисты ДБГ будут восполнять пропавшие элементы», — пообещали в мэрии.