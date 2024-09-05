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Мэрия восстановила брусчатку на площади Ленина, но через месяц она снова пришла в негодность
На фото можно увидеть два углубления в брусчатке около памятника Ленину — вокруг них разбросана плитка.

Мэрия отремонтировала брусчатку на площади Ленина, на состояние которой жаловались рязанцы, но через месяц она снова пришла в негодность. В четверг, 5 сентября, это заметил корреспондент РЗН. Инфо.

На фото можно увидеть два углубления в брусчатке около памятника Ленину — вокруг них разбросана плитка. Кроме того, песок, который обильно выложили городские службы на швы, остался, а камней нет.

Фото с ремонтом горадминистрация опубликовала 13 августа. В мэрии сообщили, что о разрушении выложенной брусчатки рязанцы сообщили в 2018 году.

«Данное обращение оперативно отработали городские службы — часть мощения была восстановлена. По мере необходимости специалисты ДБГ будут восполнять пропавшие элементы», — пообещали в мэрии.