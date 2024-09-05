Медведев предложил запретить сезонным мигрантам привозить свои семьи в Россию

Также он считает, что детей мигрантов нужно заставить выучить русский язык, а тех, кто отказывается, не пускать в страну.

Дмитрий Медведев предложил запретить сезонным мигрантам привозить свои семьи в Россию. Его слова передает Газета.Ru.

«Если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью?» — спросил зампред Совбеза РФ.

Также он считает, что детей мигрантов нужно заставить выучить русский язык, а тех, кто отказывается, не пускать в Россию.