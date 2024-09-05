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Команда ГРПЗ победила на Спартакиаде трудящихся города Рязани

Сборная Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняла участие в Спартакиаде трудящихся, посвященной году семьи и Дню города, и заняла первое общекомандное место в общем зачете.

В течение двух дней команда ГРПЗ в количестве 19 человек боролась за победу в различных спортивных дисциплинах: мини-футбол, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, а также в состязаниях «Мама, папа, я».

По итогам соревнований у заводских сборных по дартсу и по настольному теннису первые места. Команда по мини-футболу заняла второе место, в гиревом спорте — третье.

Кроме того, были определены победители и призеры в личных зачетах.

Так, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Василий Пасько занял первое место в настольном теннисе среди мужчин. В этом же виде спорта среди женщин второе место у инженера-конструктора Натальи Крюковой.

В дартсе отличились старший инструктор-методист по физкультуре и спорту Наталья Булаева, завоевав золото, и начальник производственно-диспетчерского бюро Наталья Останкова — серебро.

Среди мужчин в личном зачете по гиревому спорту регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Дмитрий Небольсин взошел на первую ступень пьедестала почета. В этой же дисциплине заместитель начальника цеха Николай Абрамкин завоевал второе место.

«Победа нашей сборной продолжила славную спортивную летопись ГРПЗ. Поздравляю с отличными результатами, которые, несомненно, являются подтверждением вашего упорства, активной жизненной позиции, трудолюбия. Желаю не терять боевой дух и новых спортивных достижений!», — отметил генеральный директор Борис Виноградов.

Спартакиада трудящихся Рязани организована управлением по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани. В мероприятии приняли участие 13 предприятий города.