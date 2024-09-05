Из-за аварии на тепломагистрали на 11 улицах Рязани отключили горячую воду
Воды не будет до 10 утра 6 сентября.
Из-за аварии на тепломагистрали на 11 улицах Рязани отключили горячую воду. Об этом сообщает МЦУ Рязани.
В связи с аварийным ремонтом на участке тепломагистрали в районе улицы Грибоедова до 10 утра 6 сентября горячей воды не будет в домах по следующим адресам:
- улица Есенина, дом № 1Б;
- улица Быстрецкая, дома №№ 19 к.1, 20, 23, 24, 25, 26;
- улица Кальная, дома №№ 11, 15, 17;
- улица Радиозаводская, дома №№ 1, 1 к.1, 1 к.2, 11/27;
- улица Попова, д. №№ 6/6, 18, 19/43, 22/51;
- улица Макаренко, дом № 1;
- улица Новая, дома №№ 27, 27А, 68/22, 84;
- улица Совхозная, дом № 6;
- улица Электрозаводская, дом № 51;
- улица Фирсова, дом № 29;
- Касимовское шоссе, дом № 13.