Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
22°
Птн, 06
23°
Сбт, 07
25°
ЦБ USD 89.7 0.77 06/09
ЦБ EUR 99.19 1.12 06/09
Нал. USD 89.40 / 90.49 05/09 18:25
Нал. EUR 99.30 / 100.21 05/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
9 часов назад
425
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
4 854
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
6 097
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
15 856
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Из-за аварии на тепломагистрали на 11 улицах Рязани отключили горячую воду
Воды не будет до 10 утра 6 сентября.

Из-за аварии на тепломагистрали на 11 улицах Рязани отключили горячую воду. Об этом сообщает МЦУ Рязани.

В связи с аварийным ремонтом на участке тепломагистрали в районе улицы Грибоедова до 10 утра 6 сентября горячей воды не будет в домах по следующим адресам:

  • улица Есенина, дом № 1Б;
  • улица Быстрецкая, дома №№ 19 к.1, 20, 23, 24, 25, 26;
  • улица Кальная, дома №№ 11, 15, 17;
  • улица Радиозаводская, дома №№ 1, 1 к.1, 1 к.2, 11/27;
  • улица Попова, д. №№ 6/6, 18, 19/43, 22/51;
  • улица Макаренко, дом № 1;
  • улица Новая, дома №№ 27, 27А, 68/22, 84;
  • улица Совхозная, дом № 6;
  • улица Электрозаводская, дом № 51;
  • улица Фирсова, дом № 29;
  • Касимовское шоссе, дом № 13.