Из-за аварии на тепломагистрали на 11 улицах Рязани отключили горячую воду

Воды не будет до 10 утра 6 сентября.

Из-за аварии на тепломагистрали на 11 улицах Рязани отключили горячую воду. Об этом сообщает МЦУ Рязани.

В связи с аварийным ремонтом на участке тепломагистрали в районе улицы Грибоедова до 10 утра 6 сентября горячей воды не будет в домах по следующим адресам: