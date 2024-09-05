Депутат Ярославской областной думы «влетела» в автобус, пострадали восемь человек

Депутат Ярославской областной думы «влетела» в автобус, пострадали восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова въехала на джипе в автобус в Ярославской области. В результате пострадали 8 человек.

На кадрах видно, что автомобиль 49-летней чиновницы не уступил дорогу общественному транспорту и влетел в него. После удара автобус врезался в стену дома. Пострадавших госпитализировали в больницу.