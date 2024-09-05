Белоусов обратился к российским военным после освобождения населенных пунктов в ДНР
Напомним, ВС России взяли под контроль Пречистовку, Нетайловку, Новгородское и Первомайское в ДНР.
Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским военным после освобождения населенных пунктов в ДНР. Об этом пишет LIFE.
Напомним, ВС России взяли под контроль Пречистовку, Нетайловку, Новгородское и Первомайское в ДНР.
Белоусов отметил, что командование и личный состав участвующих в операции бригад проявили высокое мужество и профессионализм.