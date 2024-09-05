А что в кино? «Обе две», «Смотри на меня!» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Обе две» — лирическая дорожная комедия режиссера Владимира Котта. Главные роли в фильме сыграли Кристина Асмус, Таисья Калинина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный и Валентина Мазунина.
«Затерянные» — мистический триллер от режиссера Романа Каримова с Никитой Кологривым и Егором Корешковым в главных ролях.
«Смотри на меня!» — драма, основанная на фрагменте биографии режиссера Владимира Грамматикова. Сценарий к фильму написал Андрей Кончаловский. Роли в картине исполнили Александра Урсуляк, Евгения Симонова, Евгений Стеблов, Ольга Лапшина и другие.
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