В Шиловском районе женщина угрожала убить соседку топором

Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.

В Шиловском районе женщина угрожала убить соседку топором. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 33-летняя жительница села Ерахтур и рассказала, что ей угрожают расправой. На место выехали правоохранители и задержали 49-летнюю дебоширку.

По предварительной информации, женщины давно в ссоре. В ходе очередного конфликта старшая из них схватила топор и пригрозила соседке убийством. Испугавшись за свою жизнь, жительница села убежала в дом и обратилась за помощью.

В отношении сельчанки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.