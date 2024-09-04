В Шацке мужчину осудят за хранение пороха

На мужчину возбудили уголовное дело, оно направлено для рассмотрения в Шацкий районный суд.

В Шацке мужчину осудят за хранение пороха. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 49-летний шатчанин хранил у себя дома банку с порохом. Масса пороха в банке составляла не менее 200 грамм. Полицейские нашли ее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

На мужчину возбудили уголовное дело, оно направлено для рассмотрения в Шацкий районный суд.