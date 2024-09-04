В Ряжском районе мужчина до смерти избил родственника

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

В Ряжском районе мужчина до смерти избил родственника. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В декабре 2023 года 39-летний местный житель приехал в дом своего родственника, который длительное время выпивал. Из-за этого между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес 33-летнему родственнику многочисленные удары в область головы, груди и конечностей.

Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.