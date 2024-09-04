В Ряжске местная жительница украла у мужчины паспорт и деньги

Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В Ряжске местная жительница украла у мужчины паспорт и деньги. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в мае 2024 года в одном из магазинов районного центра 22-летняя девушка обнаружила кошелек с деньгами и документами. Ряжанка забрала находку и скрылась с места преступления.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Ее признали виновной по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта и официальных документов).

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.