В Рязанской области появился еще один муниципальный округ

Изменения произошли после преобразования Пителинского района.

В Рязанской области обсудили преобразование Пителинского района в муниципальный округ. Вопрос прозвучал на заседании облдумы в среду, 4 сентября.

Как сказала и.о. главы администрации Пителинского района Елена Рожкова, преобразование населенного пункта объясняется тем, что сейчас поселения не имеют достаточного бюджета для обеспечения жизнедеятельности и трудовых ресурсов.

«Объединение позволит избежать ситуации, при которой размеры бюджетов различных поселений на территории муниципального района значительно различаются в части собственных доходов. Денежные средства будут равномерно распределяться для решения задач на территории всех населенных пунктов», — объяснила Рожкова.

Она отметила, что были проведены публичные слушания, население поддержало решение о преобразовании поселения и района в округ. Границы территорий, по словам Рожковой, не изменятся.

Депутат Рязоблдумы Виктор Малюгин спросил, почему не провели референдум по вопросу преобразования сельского поселения. Рожкова отметила, что для принятия решения достаточно было проведения публичных слушаний, мнения жителей выслушали и учли.

По мнению Малюгина, речь идет о ликвидации сельского поселения. Он отметил, что «местное самоуправление — основа государства Российской Федерации» и проблемы должны решать люди, которые там живут. Он заявил, что поселения нельзя объединять в округа.

Министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина отметила, что Пителинский муниципальный округ уже четвертый по счету в регионе. Цель преобразования — централизировать управление.

«На месте все равно останутся представители. Все люди будут трудоустроены», — сказала Фомина, добавив, что решение о преобразовании Пителинского района — взвешенное, оно принималось «достаточно долго».

На заседании облдумы закон приняли. Поправок нет.

Ранее стало известно, что Михайловский, Кораблинский и Пителинский районы Рязанской области преобразуют в муниципальные округа.