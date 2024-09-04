В Рязанской области к отопительному сезону готовы 60 процентов объектов

На эти цели выделили 6,4 миллиардов рублей, что на 21% больше чем в 2023 году.

В среду, 4 сентября, на заседании рязанской облдумы обсудили подготовку к отопительному сезону 2024/2025 годов в муниципальных образованиях Рязанской области.

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост заявил, что к 15 ноября планируют подготовить к отопительному сезону 28 муниципальных образований. По его словам, созданы комиссии по оценки готовности в отопительный период, в них включены представители Ростехнадзора.

Согласно данным на 1 сентября, к отопительному сезону готовы 60 процентов объектов, сказал Уворвихвост. На эти цели выделили 6,4 миллиардов рублей, что на 21% больше чем в 2023 году.

По словам замглавы администрации Рязани Михаила Ромодина, в городе паспорта готовности получили 68 процентов многоквартирных домов. В ряде квартир не успевают выполнить капремонт систем отопления до окончания установленного в регионе срока подготовки к новому отопительному. В таких домах приемку проведут по отдельным стоякам.

Депутат Дмитрий Боронтов поинтересовался, на сколько завершен ремонт систем теплоснабжения в многоквартирных домах в рамках программы капремонта. Уворвихвост ответил, что порядка 250 конструктивных элементов в настоящее время не закончено.

«Учитывая те сроки, которые у нас стоят по получению паспортов, при оценке готовности, данный факт будет учитываться. Мы будем рекомендовать муниципальным образованиям писать замечания по готовности этих домов и устанавливать сроки окончания работ. Есть некоторые упущения в работе фонда капремонта. Этот вопрос рассматривался на совещании в прокуратуре… Мы не допустим срыва начала отопительного сезона в многоквартирных домах», — отметил министр.

Помимо этого, прозвучал вопрос о проблеме с отключением электричества. Депутат Владислав Сафронов заявил, что во время отопительного сезона возрастет нагрузка на сети. Он спросил, как решается проблема с отключением электричества.

Уворвихвост ответил, что в работе с электросетями возникают непредвиденные ситуации. «Мы стартовали с цифрой 220 кабельных повреждений, а оказалось, что 90 к ним еще не учтены. С причинами мы разбираемся. Естественно, что графики работ и программу ремонтную мы пересматриваем. Уже восстанавливаем кабельные линии, которые резервируют нагрузку. Я думаю что до 1 ноября все кабельные линии введем в работу», — сказал министр.

Кроме того, депутат Денис Сидоров задал вопрос о задолженности у МУП «РМПТС». Уворвихвост уточнил, что она составляет два миллиарда рублей. Из этой суммы порядка 1,7 миллиардов — просроченная задолженность. В ней 90% - долги населения. Министр отметил, что по отношению к прошлому году задолженность значительно не выросла.

Отвечая на вопрос депутата Натальи Рубиной об устранении аварий на теплосетях, Ромодин отметил, что в МУП «РМПТС», АО «Квадра» и «Ново-Рязанской» ТЭЦ вся техника готовится к отопительному периоду, прорабатываются решения вопросов по внештатным аварийным ситуациям. Замглавы горадминистрации добавил, что в случае возникновения аварий на теплосетях жители Рязани могут обращаться в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ.

В завершение депутат Екатерина Мухина спросила, как развивается система теплоснабжения с учетом новостроек. Ромодин сообщил, что новые дома в Рязани частично подключаются к централизованной системе теплоснабжения. «Схемы, которые разработаны до 2030 года, предусматривают, чтобы все построенные, строящиеся и запланированные многоквартирные дома могли подключиться к данной системе. Схемы предусматривают ежегодный ремонт сетей. Сейчас у нас высокие темпы ремонта — до 25 километров в год. Стараемся увеличивать до 30 километров», — заключил Ромодин.