В Рязанской области для безопасности школьников анализируют их страницы в соцсетях

Замминистра образования Рязанской области Александр Лощинин заявил, данный вопрос находится на контроле профильного министерства и глав муниципальных образований.

В среду, 4 сентября, на заседании в облдуме обсудили безопасность образовательных учреждений.

Замминистра образования Рязанской области Александр Лощинин заявил, данный вопрос находится на контроле профильного министерства и глав муниципальных образований.

По его словам, в 2024 году общий объем средств, направленный на обеспечений комплексной безопасности учреждений составляет 122 миллиона рублей. Их распределили в размере 102 миллиона 800 тысяч рублей на муниципальные образовательные организации и 19,7 млн на подведомственные образовательные организации.

За счет этих средств учреждения обеспечили охранно-пожарным оборудованием, средствами техзащиты от терроризма. Помимо этого, установили и отремонтировали ограждения, заменили неисправные электросети и оборудования электроизмерительных приборов.

Как сказал Лощинин, в Рязанской области большинство учреждений, относящихся к 1-3 категории опасности, а также интернатные учреждения, обеспечены охранной.

Кроме того, по словам Лощинина, все образовательные организации подключены к системе контент-фильтрации. Также осуществляется анализ страниц обучающихся в соцсетях, особое внимание направлено на содержание противозаконной и вредоносной информации.

Он добавил, что 5 и 6 сентября в учреждениях проведут учения для детей для отработки навыков при ЧС.

Продолжил доклад заместитель начальника УМВД России по Рязанской области начальник следственного управления Александр Пиваев. Он отметил, что оперативными подразделениями полиции реализуется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение совершений преступлений экстремистского характера.

Он добавил, что осуществляется мониторинг интернет-ресурсов, проводится анализ ситуаций в молодежных неформальных группах. Роскомнадзор по инициативе полиции в 2024 году ограничил доступ к 156 ресурсам с информацией, внесенной в список запрещенной и экстремистской.

Последний докладчик начальник отделения контроля за частной охранной деятельностью центра лицензионно-разрешительной работы управления федеральной службы войск национальной гвардии Андрей Мозалев добавил, что управление Росгвардии по Рязанской области проводит мониторинг безопасности образовательных учреждений.

Пупков уточнил после доклада, будут ли задействованы в учениях ученики «от мала до велика» и получат ли они представления, как им действовать во всем спектре экстремальных или чрезвычайных ситуаций, или в какой-то определенной части. Лощинин ответил, что учения проходят периодически и каждый раз они охватывают определенную категорию участников.

Ранее Пиваев заявлял, что за полгода в образовательные учреждения региона поступило 402 сообщения о минировании.