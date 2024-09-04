В Рязани нашли пропавшего 79-летнего пенсионера

Мужчину обнаружили благодаря помощи прохожей и специалиста «Лес на связи».

В Рязани нашли пропавшего 79-летнего пенсионера. Подробности поисков сообщил ПСО «ЛизаАлерт».

Волонтеры рассказали, что заявка поступила 28 августа в 21:31 от полиции Советского района. Последний раз Николая Васильевича Кулиша видел сын 27 августа. Добровольцы выяснили, что пенсионер на связи, но не может объяснить свое местонахождение. К поискам привлекли направление «Лес на связи».

«По телефону дедушка сначала отвечал невпопад, а затем совсем перестал брать трубку. Уже к 23:00 на выезд были готовы первые экипажи, которые начали проверять адреса и места привязок. К утру они вернулись с патрулей. Зацепок не оказалось», — рассказали поисковики.

Примерно в 9:30 утра 29 августа пожилой мужчина снова ответил на звонок и передал трубку прохожей Наталье. Девушка назвала адрес, где находился пропавший, а также согласилась приютить его у себя на работе до прибытия родных.

«Дедушка был очень уставшим, потерял обувь, но благодаря Наталье дождался близких в тепле, за чашечкой чая», — поделились добровольцы.

Мужчина вернулся домой. Его жизни ничто не угрожает.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рязани пропал 79-летний мужчина