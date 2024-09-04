В России предложили выделять нянь для семей бесплатно

Соцработник будет бесплатно помогать многодетным минимум шесть часов в неделю, пока детям не исполнится 1,5 года.

В России предложили выделять нянь для семей бесплатно. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила Газета.Ru.

В Госдуме предложили запустить проект «Социальная няня» по всей России. Он предполагает, что соцработник будет бесплатно помогать многодетным семьям минимум шесть часов в неделю, пока детям не исполнится 1,5 года.

Проект уже запустили в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Там работают профессиональные няни с медицинским образованием.