В России обнаружили БАДы с опасным составом

В средствах для улучшения потенции выявили силденафил — сильнодействующее вещество, отпускаемое только по рецепту.

В России обнаружили БАДы с опасным составом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на международную Ассоциацию «Антиконтрафакт».

Отмечается, что эксперты нашли и приобрели в свободной продаже в интернете средства для улучшения потенции, которые содержат силденафил — сильнодействующее вещество, отпускаемое только по рецепту. Его содержание в одной таблетке в три-четыре раза превышало дозировку аналогичного компонента в «Виагре».

В Ассоциации сообщили, что бесконтрольный прием препаратов с силденафилом и его передозировка могут привести к инфаркту или к летальному исходу.

По итогам анализа опасное содержание силденафила обнаружили в таких добавках как «Boss Royal Viagra» производства Shuangbao (Китай), турецкая «Эпимедиумная паста», «Отважный полководец» производства КНР, БАДы «Новая арабская ви@гра» и «Снайпер» Сянганской корпорации международного медикамента Цзюдуань, «Королевский черный муравей» и «Золотой муравей Gold Ant» гонконгской компании по биотехнологиям «Драгоценный дракон» и еще несколько других наименований. Также среди проверенных образцов есть БАДы российского производства.

В карточках продукта они были заявлены как «товары для повышения либидо», «возбудитель для мужчин», «комплекс для потенции», «быстродействующие таблетки для потенции» и «возбуждающее средство для настоящих кавалеров».

Реализуются такие средства в непредназначенных для этого разделах: «комплексные пищевые добавки», «спортивное питание», «фитопрепараты и питательные комплексы», «интимная косметика», обратили внимание эксперты.