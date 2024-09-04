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В России хотят ввести уголовную ответственность для дропперов
Дропперы — это люди, передающие зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним третьим лицам.

В России хотят ввести уголовную ответственность для дропперов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

Дропперы — это люди, передающие зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним третьим лицам.

Отмечается, что данную деятельность приравняют к преступлению средней тяжести.

При этом в отдельных случаях передача сведений может относиться к тяжким преступлениям.