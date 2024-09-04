В России хотят принудить чиновников ездить на общественном транспорте

Это должно помочь лучше понимать проблемы транспорта в регионе.

В России хотят принудить чиновников ездить на общественном транспорте. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила Газета.Ru.

Законопроект внесли в Госдуму. Согласно ему, представители власти должны будут устраивать «День без автомобиля» минимум дважды в неделю.

По мнению авторов инициативы, это поможет лучше понимать проблемы транспорта в регионе, разгрузить дороги и улучшить экологическую ситуацию.