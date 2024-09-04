В Подмосковье рязанец заступился за женщину и получил удар ножом в шею

Инцидент произошел ночью 4 сентября в Юбилейном переулке в Воскресенске.

В Подмосковье рязанец заступился за женщину и получил удар ножом в шею. Об этом сообщает « Московский комсомолец ».

Инцидент произошел ночью 4 сентября в Юбилейном переулке в Воскресенске. По данным издания, местная жительница возвращалась домой и столкнулась с мужчиной, который настойчиво предлагал ей познакомиться.

Когда женщина отказалась, незнакомец стал угрожать ей расправой. На помощь жительнице Воскресенске пришел 50-летний рязанец, который проходил мимо. Тогда мужчина выхватил из кармана нож и ударил в шею женщину и ее заступника.

Очевидцы вызвали полицию и бригаду «скорой помощи».

Раненых госпитализировали. Нападавший задержан.