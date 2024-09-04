В Подмосковье рязанец заступился за женщину и получил удар ножом в шею
Инцидент произошел ночью 4 сентября в Юбилейном переулке в Воскресенске.
В Подмосковье рязанец заступился за женщину и получил удар ножом в шею. Об этом сообщает «
Инцидент произошел ночью 4 сентября в Юбилейном переулке в Воскресенске. По данным издания, местная жительница возвращалась домой и столкнулась с мужчиной, который настойчиво предлагал ей познакомиться.
Когда женщина отказалась, незнакомец стал угрожать ей расправой. На помощь жительнице Воскресенске пришел 50-летний рязанец, который проходил мимо. Тогда мужчина выхватил из кармана нож и ударил в шею женщину и ее заступника.
Очевидцы вызвали полицию и бригаду «скорой помощи».
Раненых госпитализировали. Нападавший задержан.