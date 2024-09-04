В Краснодаре полуторагодовалый ребенок проглотил батарейку и умер

В Краснодаре полуторагодовалый ребенок проглотил батарейку и умер. Об этом сообщает «КП-Кубань».

По данным издания, в начале августа семья ребенка отправилась на отдых в Сочи из Якутии. В ночь с 3 на 4 августа у мальчика резко поднялась температура. Родители вызвали скорую.

По словам мамы мальчика, врачи приехали через 4 часа после вызова. Ребенка госпитализировали в больницу. Отмечается, что сначала у ребенка подозревали инфекционное заболевание.

«Однако мама сразу проговорила, что, возможно, малыш проглотил батарейку», — рассказал юрист, который занимается этим делом.

Рентген подтвердил предположение матери. Батарейку попытались вытащить, но безрезультатно. Тогда мальчика перевезли в больницу Краснодара. 5 августа мальчику снова пришлось сделать рентген, так как при переводе из Сочи врачи не предоставили снимки.

Краснодарские врачи вытащили батарейку и положили ребенка в реанимацию. Мальчик стал поправляться, и лечащий врач разрешил ему нормально питаться. Ребенка готовили к выписке.

Юрист отметил, что перед выпиской врачи решили сделать исследование желудка и пищевода, чтоб узнать насколько там все заживает.

«Мы подозреваем, что во время этого повредили проблемный участок, и у ребенка открылось кровотечение», — заявил юрист.

После этого у мальчика упал гемоглобин. Несколько дней он провел в реанимации, ему многократно делали переливание крови.

«Состояние ухудшалось и ухудшалось, и это все в итоге привело к ДВС-синдрому (Это процесс, характеризующийся образованием тромбов в сосудах в сочетании с несвертываемостью крови, приводящей к множественным массивным кровоизлияниям). И тогда было принято решение о том, что необходимо оперировать, то есть уже хирургически устранять источник кровотечения. Но ребенок умер на операционном столе 26 августа», — заключил юрист.