В Клепиковском районе остановили пьяного водителя иномарки
Отмечается, что рязанец уже не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде, теперь его ждет уголовная ответственность.
В Клепиковском районе остановили пьяного водителя иномарки. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
Инцидент произошел 3 сентября. В Туме полицейские остановили автомобиль KIA, за рулем которого находился 43-летний мужчина с характерными признаки опьянения.
Мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него выявили 0,249 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Отмечается, что рязанец уже не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде, теперь его ждет уголовная ответственность.