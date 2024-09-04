В Клепиковском районе остановили пьяного водителя иномарки

Отмечается, что рязанец уже не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде, теперь его ждет уголовная ответственность.

В Клепиковском районе остановили пьяного водителя иномарки. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел 3 сентября. В Туме полицейские остановили автомобиль KIA, за рулем которого находился 43-летний мужчина с характерными признаки опьянения.

Мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него выявили 0,249 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Отмечается, что рязанец уже не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде, теперь его ждет уголовная ответственность.