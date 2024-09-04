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В четверг в Рязани массово отключат холодную воду
Под отключения попали несколько медицинских центров, детские сады и школы.

В четверг, 5 сентября, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

С 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресу:

  • улица Островского, дома №№ 31, 33к1 (МБОУ Школа № 19 (25).

Также с 09:00 5 сентября до 00:00 6 сентября холодной воды не будет по адресу:

  • улица Бирюзова, дом № 26-б (мед.центр Медком).

В этот же период будет снижена подача холодной воды по адресам:

  • улица Бирюзова, дома №№ 1, 1 корп. 1 (МБУДО ДЮЦ Надежда), 1 корп.1, 1 корп.2, 1 корп.3, 1 корп.4, 1 корп.5, 1 корп.6, 1 корп.7, 1 корп.8, 2 (ОГБПОУ РКЭ), 2 корп.1, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 3 корп.5, 3а, 4, 4 корп.1, 4 корп.2, 4а (МБДОУ Детский сад № 125), 5, 5 корп.1, 5 корп.2, 6, 6 корп.1, 6 корп.2, 6а (МАДОУ Детский сад № 3), 7, 7 (МБУДО ЦДТ Приокский), 7 корп.1, 7 корп.2, 7б, 8, 8 корп.1, 8а (МБДОУ Детский сад № 16), 9/23, 10, 11, 12, 13, 13а (МБОУ Школа № 56), 13а (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 14, 15 корп.1, 15 корп.2, 17, 18, 19, 19 корп.1, 19а (МБОУ Школа № 35), 20, 20 корп.1, 20а (МБДОУ Детский сад № 28), 21, 21 корп.2, 22, 22 корп.1, 22а (МАДОУ Детский сад № 148), 23, 23 корп. 1 (МБУДО ЦДТ Приокский), 23 корп.1, 23а (МБОУ Школа № 65), 24, 24 корп.1, 24 корп.2, 25, 25а (МБОУ Школа № 66), 26, 27, 28, 29, 29 корп.1, 29а (МБДОУ Детский сад № 153), 30, 30 корп. 1 (ГБУ РО Рязань-Фармация), 30 корп.1, 31, 31 корп.1, 31а (МАДОУ города Рязани ЦРР-Детский сад № 158);
  • улица Интернациональная, дома №№ 10, 10а, 11, 11а, 11а корп.1, 11а корп.2, 11б, 11 В, 11д (МБДОУ Детский сад № 124), 12, 13, 13 корп.1, 13а, 13б, 13 В, 13 г, 14, 15, 15а, 15б, 15 В, 15 В (ГБУ РО Детская стоматологическая поликлиника № 1), 16, 16 корп.1, 16 корп.6, 16а, 16б, 17, 17 корп.1, 18, 18 корп.1, 19, 19 корп.1, 19 корп.2, 20, 21, 21 корп.1, 21а (МБДОУ Детский сад № 154), 22, 22 корп.1, 22 корп.2, 23 корп.1, 24, 24 корп.1, 25, 25 корп.1, 26, 26 корп.1, 27 (МАОУ Школа № 69 Центр развития образования), 27 корп.2, 27 корп.3, 27 корп.4, 27 корп.5;
  • улица Станкозаводская, дома №№ 22/10, 24, 25, 25 корп.1, 26, 27, 27 (МБУК ЦСДБ города Рязани), 28 корп.1, 28/9, 32, 32 корп.1, 32 корп.2, 43, 118 снт «пресс-1».