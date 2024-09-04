В четверг в Рязани массово отключат холодную воду

Под отключения попали несколько медицинских центров, детские сады и школы.

В четверг, 5 сентября, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

С 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресу:

улица Островского, дома №№ 31, 33к1 (МБОУ Школа № 19 (25).

Также с 09:00 5 сентября до 00:00 6 сентября холодной воды не будет по адресу:

улица Бирюзова, дом № 26-б (мед.центр Медком).

В этот же период будет снижена подача холодной воды по адресам: