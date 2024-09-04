ТАСС: в деле рязанского подрывника могут появиться новые фигуранты

Ранее Руслан Сидики* частично признал вину.

В деле рязанского подрывника могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что в деле могут появиться новые фигуранты сказано в одном из судебных документов об избрании меры пресечения Сидики. Там говорится о том, что в настоящее время следователи устанавливают иных соучастников преступной деятельности Сидики*.

Напомним, Сидики* обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.

Ранее Руслан Сидики* частично признал вину.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов