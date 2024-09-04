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Сотрудник ГРПЗ награжден почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью»

Начальник производственно-диспетчерского бюро Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) Елена Орешкова награждена почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью».

В рамках Дня города состоялось чествование рязанцев, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности. Награду работнику ГРПЗ вручил губернатор Рязанской области Павел Малков на торжественной церемонии, которая состоялась в Музыкальном театре.

«Елена Викторовна Орешкова — уже девятый сотрудник завода, награжденный почетным знаком „За заслуги перед Рязанской областью“. Она плодотворно трудится на предприятии более 37 лет. За большой вклад в развитие авиаприборостроительной промышленности Елене Викторовне неоднократно объявлялась благодарность. Кроме того, за безупречную работу ей присвоено звание „Ветеран труда завода“, а портрет занесен на Доску почета предприятия», — отметил генеральный директор Борис Виноградов.

Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги перед Рязанской областью, связанные с достижениями в труде, службе, развитием государственного строительства и местного самоуправления, за значительный вклад в сохранение законности и правопорядка.