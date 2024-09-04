Сенатор Джабаров: Зеленский должен уйти в отставку

Он назвал всю власть в Киеве преступной и отметил, что смена министров ничего не изменит на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку вместе со своим кабинетом министров. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его слова передает Lenta.Ru.

«Там в отставку должен уйти просроченный президент. Он должен подать в отставку вместе со всем своим кабинетом министров», — сказал сенатор.

Он назвал всю власть в Киеве преступной и отметил, что смена министров ничего не изменит на Украине.

Также Джабаров прокомментировал уход в отставку украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Сенатор назвал его «пустым местом» и добавил, что глава МИД Украины производил «жалкое впечатление».