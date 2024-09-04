Рязанское УФСИН изъяло российский паспорт у бывшего заключенного

Его также депортируют из страны.

Рязанское УФСИН изъяло российский паспорт у бывшего заключенного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина отбыл срок в исправительной колонии № 6 Рязанской области за финансирование терроризма (ст. 205.1 ч. 1). На момент ареста у него было гражданство РФ, он жил в Московской области. УФСИН совместно с УМВД выяснили, что у заключенного есть гражданство другого государства.

За совершение преступления террористического характера и создание угрозы национальной безопасности страны гражданство Российской Федерации прекратили, действующий российский паспорт у мужчины изъяли.

Кроме того, УФСИН принял решение о запрете въезда в Россию. После освобождения из колонии бывшего заключенного передали сотрудникам УМВД для депортации.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.