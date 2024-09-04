Рязанцы рассказали, как относятся к ЕГЭ

Больше всего сторонников единого экзамена— среди горожан до 24 лет.

Рязанцы рассказали, как относятся к ЕГЭ. Об этом сообщает SuperJob. По данным на сентябрь 2024 года, 25% жителей относятся к ЕГЭ положительно, 60% — отрицательно.

Больше всего сторонников единого экзамена— среди горожан до 24 лет.

Кроме того, рязанцы с высшим образованием чаще поддерживают ту систему вступительных испытаний в вузы, по которой поступали сами: старшее поколение — вступительные экзамены, более молодые — ЕГЭ.